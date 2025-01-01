Auf Streife
Folge 144: Ein Ticket für Zwei
45 Min.Ab 12
Ein Feuerwehrmann meldet auf der Wache Köln-Mülheim einen Einbruch: Seine Sicherheits-App hat Alarm geschlagen! - Auf dem Revier liefert ein Stripper in amerikanischer Polizei-Uniform seine Show. Wer hat ihn engagiert und warum? - Ein Achtjähriger wird von einem Auto angefahren. Dabei verschwindet eins seiner mitgeführten Hühner. - In der Garage ihres Ex-Mannes findet eine Frau eine Menge brennendes Geld!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
