Auf Streife
Folge 147: Stiftung Warentest
44 Min.Ab 12
Auf dem Wacheparkplatz fordert ein Cowboy die Beamten zum Duell heraus! - Vor der Wache prügeln sich zwei Männer. Eine Frau versucht, den Streit zu schlichten. Es stellt sich heraus: Die Frau wird von dem Privatdetektiv verfolgt! - Die Tür eines Kiosks wird unter Strom gesetzt und der Bruder des Betreibers kriegt einen lebensbedrohlichen Schlag! - Frauenschreie aus einem Haus erregen die Aufmerksamkeit der Beamten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1