45 Min.Ab 12

Wie ein Irrer haut ein Mann mit der Axt auf ein Auto, in dem zwei Maskierte sitzen! - Im Park rennt eine Seniorin mit dem Schild "Free Hugs" auf die Beamten zu. Darauf werden sie von einem Mann fast überrannt, der verfolgt wird! - Eine Frau bringt eine mit Geld gefüllte Büste auf die Wache Köln-Mülheim. Wer hat das Geld dort versteckt? - Auf dem Revierparkplatz versucht ein an einen Stuhl geklebter Mann vergeblich, sich von diesem zu lösen!

