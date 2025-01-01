Auf Streife
Folge 159: Bocknapping
44 Min.Ab 12
Der Präsident eines Fußballvereins meldet das Maskottchen auf der Wache Köln-Mülheim als gestohlen! Zeitgleich meldet auch der konkurrierende Verein einen Diebstahl. - In einem Mietshaus entwickeln sich Streitigkeiten unter den Nachbarn! - Eine Seniorin betritt mit dem Pfleger das Revier: Jemand hat in der selbstgemachten Marmelade Schmuck versteckt! - Eine 16-Jährige demoliert ein Auto, weil sie davon ausgeht, dass es ihrem Vater gehört, der vor Jahren verschwunden ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1