Auf Streife

Kuschelrock

SAT.1Staffel 10Folge 160
Folge 160: Kuschelrock

44 Min.Ab 12

Da ein 28-Jähriger eine Frau sexuell belästigt hat, griff sie zum Pfefferspray. Er bestreitet jedoch die Tat. - Ein Landwirt schiebt mit dem Traktor den Pkw des Nachbarn über die Straße und flüchtet. Warum hat er das getan? - Mit dem Au-Pair im Schlepptau betritt eine Mutter das Revier in Köln-Mülheim: Das Mädchen bestiehlt die Familie! - In einem Supermarkt werden immer wieder Lebensmittel und Geld gestohlen. Neben der Chefin gibt es nur eine Person, die einen Schlüssel hat.

SAT.1
