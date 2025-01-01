Auf Streife
Folge 166: Billige Auswege
45 Min.Ab 12
Nach einem Wohnungsstreit wird ein Mann bewusstlos aufgefunden. Ein weiterer Ohnmächtiger liegt in der Badewanne. - Ein verschrecktes Mädchen wird von einem Fremden auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Stundenlang irrte sie alleine umher! - Eine Ladeninhaberin meldet einen bizarren Mann, der Frauenklamotten anprobiert. Bei der Befragung weiß sie von nichts mehr. - Eine Frau findet ihre Wohnung verwüstet vor. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1