Billige Auswege

SAT.1Staffel 10Folge 166
Folge 166: Billige Auswege

45 Min.Ab 12

Nach einem Wohnungsstreit wird ein Mann bewusstlos aufgefunden. Ein weiterer Ohnmächtiger liegt in der Badewanne. - Ein verschrecktes Mädchen wird von einem Fremden auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Stundenlang irrte sie alleine umher! - Eine Ladeninhaberin meldet einen bizarren Mann, der Frauenklamotten anprobiert. Bei der Befragung weiß sie von nichts mehr. - Eine Frau findet ihre Wohnung verwüstet vor. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel?

