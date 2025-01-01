Auf Streife
Folge 174: Plötzlich Familie
45 Min.Ab 12
Eine Obdachlose wird gefesselt und mit verbundenen Augen neben einem brennenden Einkaufswagen aufgefunden! - Eine Seniorin büchst aus dem Altersheim aus. Die Polizisten bringen sie zurück und ermitteln, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. - Nachdem ein Mann getankt hatte, wird er aus seinem Auto gezerrt und verprügelt! - Ein Mann meldet mit einer Freundin einen Überfall auf der Wache Köln-Mülheim. Als seine Freundin auftaucht, erleben die Beamten ihr blaues Wunder.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
