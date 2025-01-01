Auf Streife
Folge 18: Kalte Füße
44 Min.Ab 12
Ein Junggesellenabschied endet für Bräutigam und Trauzeuge wegen einer Schlägerei auf dem Revier Köln-Mülheim. - Eine Frau meldet ihren Wagen als gestohlen. Dann geht ein Notruf ein! - Eine Frau macht sich Sorgen um ihren Freund, der nach einem Streit nicht nach Hause gekommen ist. Die Spur führt zu einem Tattoo-Studio! - Vor einem Fitnessstudio wird eine Frau angegriffen und belästigt. Als sie ihm den Ellbogen verpasst, flüchtet der Täter ins Studio!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1