SAT.1Staffel 10Folge 44
44 Min.Ab 12

Ein Radfahrerpaar erstattet Anzeige auf der Wache Köln-Mülheim: Ein Wagen hat die Frau angefahren. Als der Fahrer den Mann sieht, flüchtet er! - Eine Rollstuhlfahrerin wird auf der Straße von Kleidungsstücken getroffen, die aus einem Fenster fliegen. - Auf der Wache erstattet ein Schönheitschirurg Anzeige gegen seine Patientin, die er direkt mitgebracht hat: Eingeschlossen in seinem Auto! - Auf Streife werden die Beamten Zeuge, wie ein Mann eine Frau in ein Fahrzeug zwingt!

