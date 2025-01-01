Auf Streife
Folge 44: Unfall für Zwei
44 Min.Ab 12
Ein Radfahrerpaar erstattet Anzeige auf der Wache Köln-Mülheim: Ein Wagen hat die Frau angefahren. Als der Fahrer den Mann sieht, flüchtet er! - Eine Rollstuhlfahrerin wird auf der Straße von Kleidungsstücken getroffen, die aus einem Fenster fliegen. - Auf der Wache erstattet ein Schönheitschirurg Anzeige gegen seine Patientin, die er direkt mitgebracht hat: Eingeschlossen in seinem Auto! - Auf Streife werden die Beamten Zeuge, wie ein Mann eine Frau in ein Fahrzeug zwingt!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1