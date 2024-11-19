Auf Streife
Folge 49: Über die Klinge
45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Ein Mann wird mit Stichverletzungen aufgefunden. Die Spur führt die Beamten zu einer Kölner Biker-Gang! - Auf dem Parkplatz der Wache Köln-Mülheim besprüht eine 17-Jährige einen Streifenwagen! - Eine Frau wird von einem Auto erfasst. Der Fahrer flüchtet zu Fuß. Könnte es der im Gebüsch sitzende Gaffer sein? - Ein rollstuhlfahrender Senior verschwindet am Rheinufer. Kurz darauf greifen die Beamten einen Mann mit dem leeren Rollstuhl auf, den er angeblich gefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1