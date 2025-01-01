Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 5
Folge 5: Biss Undercover

45 Min.Ab 12

Auf Drohbriefe gegen ihren Hund folgt ein mysteriöses Paket! Das Frauchen sucht Hilfe bei den Beamten der Wache Köln-Mülheim. - Ein Betrunkener torkelt auf die Wache Köln-Mülheim. Sein edler Anzug passt weder in Größe noch Stil zu dem Mann. - Ein Student wird brutal überfallen und ausgeraubt. Dabei hat der Täter ein wichtiges Indiz hinterlassen ... - Auf der Straße liefern sich eine übergewichtige Frau und ihre Mitbewohnerin eine ausufernde Pizzaschlacht!

