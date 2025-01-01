Auf Streife
Folge 55: Hocus Pocus Pleiticus
44 Min.Ab 12
Vermisstenanzeige auf der Wache Köln-Mülheim: Eine Frau wollte ihren Bruder abholen, doch der ist unauffindbar. Die Spur führt zu einer Magierin. Eine Passantin findet einen vermissten Hund. Da taucht das Frauchen auf. Hat sie den Hund gequält? Eine Frau wollte ihre Freundin besuchen und hört plötzlich Schreie. Als die Beamten sich Zutritt verschaffen, öffnet ein Fremder im Bademantel die Tür. Wegen Ladendiebstahls landen zwei Mädels auf dem Revier.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1