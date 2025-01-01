Auf Streife
Folge 56: Alkoho(h)l in der Birne
45 Min.Ab 12
Bei einem Frontalunfall zweier Pkws wird eine betrunkene Fahrerin verletzt - und der andere Fahrer ist flüchtig - In Sorge um ihre an Epilepsie leidende Schwester ruft eine Frau die Polizei zu einer Schönheits-Praxis. Der Zutritt wurde ihr brutal verwehrt. - Eine Frau mit zwei Pflegekindern betritt die Wache Köln-Mülheim: 3.000 Euro aus dem Handschuhfach des Autos sind weg. - Ein eskalierter Strippoker-Abend stört die Nachbarschaft. Ein neuer Notruf betrifft ebenso die WG.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1