Auf Streife
Folge 64: Mit Schirm, Scham und Melone
44 Min.Ab 12
Eine Frau betritt mit ihrem Freund das Revier Köln-Mülheim, um den Diebstahl seiner Geldbörse zu melden. Doch er schweigt über die Umstände? Ein riesiger Teddy mit einem eingenähten Geldversteck wird auf dem Sperrmüll gefunden. Beim Ausparken touchiert eine Mutter den Nachbarn, obwohl sie auf die Bremse trat. Ein Bremsflüssigkeit-Fleck lässt eine Manipulation vermuten. Ein Reporterteam wird von einem Mann angegriffen, der aggressiv seine Frau aus dem Interview zerrt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1