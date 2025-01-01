Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mit Schirm, Scham und Melone

SAT.1Staffel 10Folge 64
Mit Schirm, Scham und Melone

Mit Schirm, Scham und MeloneJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 64: Mit Schirm, Scham und Melone

44 Min.Ab 12

Eine Frau betritt mit ihrem Freund das Revier Köln-Mülheim, um den Diebstahl seiner Geldbörse zu melden. Doch er schweigt über die Umstände? Ein riesiger Teddy mit einem eingenähten Geldversteck wird auf dem Sperrmüll gefunden. Beim Ausparken touchiert eine Mutter den Nachbarn, obwohl sie auf die Bremse trat. Ein Bremsflüssigkeit-Fleck lässt eine Manipulation vermuten. Ein Reporterteam wird von einem Mann angegriffen, der aggressiv seine Frau aus dem Interview zerrt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen