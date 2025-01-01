Posttraumatische EntwendungsstörungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 67: Posttraumatische Entwendungsstörung
45 Min.Ab 12
Eine Paketbotin liefert Pakete auf die Wache Köln-Mülheim und stellt danach fest: Der Wagen ist weg! - Einer Kioskangestellten explodiert die E-Zigarette im Mund! Für sie ist klar: Die Ex-Kollegin ist schuld! - Ein Mann erwischt einen Einbrecher, als er mehrere Flaschen mit Alkohol auf dem Tisch verteilt hat und bringt ihn auf das Revier. - In einem Einfamilienhaus werden Einbrecher vermutet. Dort treffen die Polizisten einen Mann an, der behauptet, dort zu wohnen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
