Auf Streife
Folge 68: Gefährliche Freundinnen
45 Min.Ab 12
Eine Frau kommt mit ihrer Teenager-Tochter aufs Revier: Sie hat bei ihr einen Koffer gefunden, der einer vermissten Freundin gehört! - Nachdem ein Schreiner in sein Butterbrot biss, stellte er schmerzvoll fest: Die Stulle ist mit Glasscherben belegt! - Ein aufgebrachter Geschäftsmann stürmt die Wache Köln-Mülheim: Man hat ihm sein Handy gestohlen! - Nach einem Verkehrsunfall flüchtet der Unfallverursacher. Rote Lackreste geben einen Hinweis!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1