Auf Streife
Folge 79: Finderspiel
44 Min.Ab 12
Eine Frau macht einen seltsamen Fund: Eine Tasche mit 3.000 Euro! Auf der Wache Köln-Mülheim meldet sich kurz darauf der Besitzer. Als ein betrunkener Pizzabote mit lautem Gepolter und einer Lieferung auf der Wache aufkreuzt, werden die Polizisten aufmerksam. Auf einem Spielplatz hängt über einer Schaukel ein Messer an einem Faden. Ein Anschlag? In der Früh ertönt die Alarmanlage eines Betriebes. Beim Betreten finden die Beamten einen verunfallten Angestellten vor.
