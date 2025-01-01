Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schnipp Schnapp - Maske ab

SAT.1Staffel 10Folge 91
Schnipp Schnapp - Maske ab

Auf Streife

Folge 91: Schnipp Schnapp - Maske ab

44 Min.Ab 12

Aufgrund unerwiderter Liebe flippt ein Mann in seinem Friseursalon aus und verletzt seine Nachbarin! - Als eine Putzfrau das zu reinigende Haus betritt, stellt sie fest: Jemand hat es in ein Liebesnest verwandelt! Offensichtlich für sie? - In einem Saunaclub wird ein Jogginganzug gestohlen. Darin war ein Spindschlüssel, in dem sich lebenswichtiges Insulin befindet! - Aus Angst vor einem Diebstahl bringt ein Mann ein geerbtes Bild aufs Revier Köln-Mülheim.

