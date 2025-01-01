Auf Streife
Folge 119: Pflegel-Dienst
45 Min.Ab 12
Eine ambulante Krankenpflegerin wird brutal überfallen. Dabei wurde ihr das Auto gestohlen - mit Schlüssel und Kontaktdaten der Patienten! - Weil ein Mann den Lottogewinn nicht teilen will, flippt sein Bruder aus. - Nach dem Fund des positiven Schwangerschaftstests verprügelt ein Mann den besten Freund seiner Ehefrau, weil er ihn als Vater vermutet. - Auf einem Campingplatz wird ein Hilferuf aus einem Wohnwagen entdeckt. Eine ältere Dame wird gerettet. Was ist passiert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1