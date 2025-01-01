Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der Ernst hinter der Maske

SAT.1Staffel 11Folge 125
Der Ernst hinter der Maske

Der Ernst hinter der MaskeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 125: Der Ernst hinter der Maske

44 Min.Ab 12

Warum begeht ein scheinbar integres Ehepaar einen bewaffneten Raubüberfall? Die Beamten finden Unglaubliches heraus! - Für eine Schildkröte wird Lösegeld gefordert. Das Haus der alleinerziehenden Mutter steht auf dem Spiel. - Ein Junge verschwindet. Hat der Vater sein Kind brutal entführt, weil ihm das Sorgerecht genommen wurde? - Ein Webcam-Girl macht die Männer verrückt. Wer aber von ihren zahlreichen Verehrern hat sie angegriffen?

