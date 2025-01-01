Auf Streife
Folge 125: Der Ernst hinter der Maske
44 Min.Ab 12
Warum begeht ein scheinbar integres Ehepaar einen bewaffneten Raubüberfall? Die Beamten finden Unglaubliches heraus! - Für eine Schildkröte wird Lösegeld gefordert. Das Haus der alleinerziehenden Mutter steht auf dem Spiel. - Ein Junge verschwindet. Hat der Vater sein Kind brutal entführt, weil ihm das Sorgerecht genommen wurde? - Ein Webcam-Girl macht die Männer verrückt. Wer aber von ihren zahlreichen Verehrern hat sie angegriffen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1