Auf Streife
Folge 132: Heiße Steine
45 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
In der Sauna erkennt ein Polizist einen gesuchten Juwelendieb. Laut einer Besucherin hat er eine Geisel! - Eine Frau wird auf offener Straße mit einem Messer verletzt. Zur Tat bekennen sich zwei Täter! - Einer Boutique-Inhaberin wird vorgeworfen, die Kundinnen in der Umkleide zu filmen. Als ein Verkäufer beim Onanieren erwischt wird, wird er verdächtigt. - Eine Frau stürzt mit dem Motorrad. Auf der Suche nach der Unfallursache finden die Beamten eine Schnur aus Stacheldraht!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1