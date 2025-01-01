Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Liebe macht kriminell

SAT.1Staffel 11Folge 133
44 Min.Ab 12

Auf der Suche nach ihrer Schwester findet sie in deren Wohnung einen dubiosen Liebesvertrag, auf den die Schwester hoffentlich nicht eingegangen ist! - Ein Mann wird halbnackt aus dem Fenster geworfen. Steckt der Bruder seiner Freundin dahinter? - Ein Superheld wird eines Überfalls verdächtigt. Auf der Wache schlägt ein zweiter Superheld auf! - Eine Frau wird durch ein EMS-Gerät stark verbrannt. Das Gerät wurde manipuliert, wie die Beamten ermitteln.

