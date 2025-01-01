Auf Streife
Folge 138: Teddy der Hauptgewinn
45 Min.Ab 12
Ein Teddybär mit einem dunklen Geheimnis hilft den Beamten bei der Aufklärung eines Raubes in der Vergangenheit. - Der Mietwagen einer Frau wurde zerkratzt und soll in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt sein. Während die Beamten ermitteln, verschwindet das Auto plötzlich. - Ein Jogger wird vermisst. Während der Suche wird seine Schwester verletzt. Wer will den beiden schaden? - Ein Secondhandgeschäft wird verwüstet. Ein Racheakt gegen die Besitzerin?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1