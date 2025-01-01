Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teddy der Hauptgewinn

SAT.1 Staffel 11 Folge 138
45 Min. Ab 12

Ein Teddybär mit einem dunklen Geheimnis hilft den Beamten bei der Aufklärung eines Raubes in der Vergangenheit. - Der Mietwagen einer Frau wurde zerkratzt und soll in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt sein. Während die Beamten ermitteln, verschwindet das Auto plötzlich. - Ein Jogger wird vermisst. Während der Suche wird seine Schwester verletzt. Wer will den beiden schaden? - Ein Secondhandgeschäft wird verwüstet. Ein Racheakt gegen die Besitzerin?

