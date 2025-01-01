Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mit letzter Kraft

SAT.1Staffel 11Folge 139
Mit letzter Kraft

Mit letzter KraftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 139: Mit letzter Kraft

45 Min.Ab 12

Ein bewusstloser Mann wird in einer Sackkarre auf die Wache gebracht. Hat er wirklich eine Frau und deren Freund verprügelt? - Ein Pilzsammler wurde im Wald angeschossen. Haben die Teilnehmer eines Live-Rollenspiels den gefährlichen Schuss abgegeben? - Eine Lehrerin wird zuhause beim Duschen von einem Eindringling gestört. - Eine Frau ruft die Polizei, weil aus der Wohnung ihres Bruders Schreie dringen. Was geht im Inneren vor sich?

