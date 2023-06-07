Auf Streife
Folge 154: Kleinholz
44 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Ein wütender Kunde randaliert in einem Handwerksbetrieb. Kurz darauf wird einer der Inhaber niedergeschlagen aufgefunden. - Ein Hund wird aus dem vermüllten Kofferraum eines wild entsorgten Pkw gerettet - mit einer Message an den Finder. - In das Haus einer Single-Mom wird eingebrochen. Eine bedrohliche Nachricht schrieb er nicht zu Ende. - Eine Transgender-Prostituierte wird brutal niedergeschlagen. Steckt eine eifersüchtige Ehefrau dahinter oder will sich ein Freier rächen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
