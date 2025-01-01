Auf Streife
Folge 160: Kein Kindergeburtstag
44 Min.Ab 12
Auf einem Spielplatz wird eine Mutter reglos aufgefunden, daneben ihr leerer Kinderwagen! - Eine Frau betritt ängstlich die Wache. Mit ihr dabei ist eine angemalte Ziege, die mutmaßlich eine Bombe um den Hals trägt. - Nach einer Firmenfeier wird ein Mann geteert und gefedert von den Beamten aufgegriffen. Ein Spaß unter Kollegen? - Ein Pobeißer treibt in einer Saunalandschaft sein Unwesen. Nachdem eine Frau gebissen wurde, stellt sie das Verschwinden ihres Mannes fest!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1