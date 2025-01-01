Auf Streife
Folge 165: Susi und Sittenstrolch
44 Min.Ab 12
Die Beamten sind einem Triebtäter auf der Spur, der im Park Joggerinnen überfällt! - Ein Waldarbeiter alarmiert die Polizei. Er soll ein Waldstück abholzen, aber ein Umweltschützer hat sich an einen Baum gekettet. - Eine Paketbotin findet zwei Tresore, die vor mehreren Monaten als gestohlen gemeldet wurden. - Eine 45-Jährige wird angefahren. Die Unfallverursacherin flüchtet zwar, vergisst aber ihr Handy im Wagen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1