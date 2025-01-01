Eifersucht, die Leiden schafftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 268: Eifersucht, die Leiden schafft
23 Min.Ab 12
Eine Arzthelferin wird beschuldigt für eine wilde Partynacht Valium aus dem Medikamentenschrank gestohlen zu haben. Doch dann wendet sich das Blatt ... - Ein Ehepaar wird auf einem Rastplatz betäubt und ihr Kurierwagen ausgeraubt. Doch sie haben eine Ortungs-App, die den Tätern auf die Schliche kommt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1