Auf Streife
Folge 270: Die homogene Truppe
24 Min.Ab 12
Eine lesbische Handballtrainerin wird beschuldigt, eine Kamera in die Umkleide der jungen Handballerinnen montiert zu haben. - Weil eine junge Frau in einem Restaurant ihr Baby stillt, rastet ein Gast aus und ruft die Polizei. Welche Geschichte die Polizisten vor Ort erwartet, macht alle Beteiligten sprachlos.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1