Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schläferstündchen

SAT.1Staffel 11Folge 294
Schläferstündchen

SchläferstündchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 294: Schläferstündchen

23 Min.Ab 12

Der Freund einer WG-Bewohnerin wird beschuldigt, eine ihrer Mitbewohnerinnen sexuell belästigt zu haben. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann diese Tat nicht freiwillig begangen hat. - Auf Streife ertappen die Beamten zwei Jugendliche, die sich an dem Inhalt eines Postkastens bedienen. Doch die Jungs sind nicht die Einzigen, die ein enormes Interesse an dem Briefkasten haben.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen