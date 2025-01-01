Auf Streife
Folge 52: Drei Tage Angst
44 Min.Ab 12
Bevor ein Mann eine Aussage auf der Wache Köln-Mülheim machen kann, bricht er zusammen! - Nach dem Auftragen von Rasierschaum hat sich der Bart eines Mannes verfärbt. Er verdächtigt den Ex seiner Freundin dahinter! - Nach einem Privatflohmarkt wird eine Seniorin von einem Fahrradrowdy überfallen und um eine VHS-Kassette bestohlen. Was ist darauf zu sehen? - Ein Auto, das kurz vor dem Verkauf ist, wird demoliert. Der Täter hat sich dabei verletzt und hinterlässt eine Blutspur.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1