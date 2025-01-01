Auf Streife
Folge 66: Ich baue dir ein Schloss
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird des Einbruchs verdächtigt. Hat er es auf die Wertsachen oder die Bewohner abgesehen? - Eine Hot Dog-Verkäuferin wird während einer Spendenaktion bestohlen. Kurz darauf wird ein Raubüberfall im Park gemeldet! - Die Beamten treffen in einem Laden auf einen bewusstlosen Sicherheitsmann und den vermeintlichen Täter. - Eine Hochschwangere macht sich auf die Suche nach ihrem Mann: Sie befürchtet Schlimmes, denn in letzter Zeit verhält er sich seltsam.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1