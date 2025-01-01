Auf Streife
Folge 69: Anschlag bei Nacht
44 Min.Ab 12
Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Kriminalität sitzt ein Mann in U-Haft. Plötzlich taucht seine Ex auf! - Die Verkäuferin eines Armeezubehörladens wird von einem Maskierten mit einer Waffe bedroht und eingesperrt! - In eine Kita wird eingebrochen und die Putzfrau niedergeschlagen, doch die Geldkassette ist unberührt. - Eine Braut in spe wird von der Frau des Trauzeugen angegriffen, weil sie mit dem Mann im Bett war! Und dieser ist seit dem Junggesellenabend verschwunden.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1