Auf Streife
Folge 7: Entkettet
44 Min.Ab 12
Einer Frau wird die wertvolle Kette brutal vom Hals gerissen. Dabei stürzt sie schwer. - Auf der Wache Köln-Mülheim meldet eine 54-Jährige ihren PKW gestohlen. Beim Auffinden des Wagens wird klar, darin wurde eine wilde Party gefeiert. - Raubüberfall auf ein Seniorenpärchen. Dabei liefert sich der rüstige Rentner einen Zweikampf mit dem Räuber. - Bei der Schatzsuche im Park werden zwei Frauen überfallen. Eine von ihnen verliert das Bewusstsein, die andere wird entführt ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1