Auf Streife
Folge 99: Der Faden der Ariane
45 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Unfall auf einem Fabrikgelände: Angeblich hat der Fahrer das Auto beim Ausweichen vor einem Reh gegen die Mauer gefahren. - Ein Online-Schuh-Verkäufer betritt die Wache: Jemand hat getragene Schuhe an die Kundinnen verschickt! - Nachdem eine Ärztin in ihrer Praxis mit Farbbeutel beschmissen wurde, entdeckt sie ein Plakat mit einer bösen Botschaft! - Ein Villenbesitzer hat eine junge Frau im Schwitzkasten, die zudem noch ihren Opa vermisst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
