Auf Streife

Geiselnahme im Rettungswagen - Wer ist das Ziel?

SAT.1Staffel 12Folge 114
Geiselnahme im Rettungswagen - Wer ist das Ziel?

Folge 114: Geiselnahme im Rettungswagen - Wer ist das Ziel?

45 Min.Ab 12

Eine Notfallsanitäterin wird bei einem Einsatz von hinten niedergeschlagen. Der unbekannte Täter entführt dann den Rettungswagen, in dem sich ihr Kollege und eine Patientin befinden! - Vor der Wache schrubbt ein 17-Jähriger mit einem Schwamm einen parkenden Streifenwagen, tänzelt und singt lauthals mit - alles gefilmt von seinem Handy! - Während einer Observation wegen illegaler Prostitution beobachten die Beamten, wie ein Mann vom Türsteher brutal rausgeworfen wird.

