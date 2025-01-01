Geiselnahme im Rettungswagen - Wer ist das Ziel?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 114: Geiselnahme im Rettungswagen - Wer ist das Ziel?
45 Min.Ab 12
Eine Notfallsanitäterin wird bei einem Einsatz von hinten niedergeschlagen. Der unbekannte Täter entführt dann den Rettungswagen, in dem sich ihr Kollege und eine Patientin befinden! - Vor der Wache schrubbt ein 17-Jähriger mit einem Schwamm einen parkenden Streifenwagen, tänzelt und singt lauthals mit - alles gefilmt von seinem Handy! - Während einer Observation wegen illegaler Prostitution beobachten die Beamten, wie ein Mann vom Türsteher brutal rausgeworfen wird.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1