Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die verschwundene Mutter

SAT.1Staffel 12Folge 13vom 04.12.2024
Die verschwundene Mutter

Die verschwundene MutterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 13: Die verschwundene Mutter

45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Eine Frau findet ein Baby vor ihrer Wohnungstür. Sie vermutet, dass es das Kind der Nachbarin ist. Doch niemand vermisst das Neugeborene. Beim Müllsammeln findet eine Frau Geldbüchsen. Derweil zeigt ein Mann einen Geld-Diebstahl an. Eine Frau bittet die Stiefschwester um Hilfe, sie aus ihrer Ehehölle zu retten. Vor der Polizei verneint sie dies plötzlich. Eine Berlinerin stattet der Kölner Tante einen Überraschungsbesuch ab. Statt der Tante trifft sie auf einen Säufer.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen