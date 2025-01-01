Auf Streife
Folge 132: Schutzlos ausgeliefert
45 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihre Schwester ohne Höschen und niedergeschlagen im Park. Wurde sie vergewaltigt? - Vor der Polizeiwache finden die Beamten während der Dreharbeiten zu einem Video-Clip im Auto eines selbsternannten Gangster-Rappers ein regloses Mädchen. Ist sie Teil der Inszenierung? - Während einer Teambuilding-Maßnahme in einer Kletterhalle stürzt eine Teilnehmerin ab. Ihr Sicherungsseil wurde durchtrennt!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1