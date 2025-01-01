Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 12Folge 135
Folge 135: Dunkle Prophezeiung auf der Wache

44 Min.Ab 12

Kurz nachdem ein selbsternannter Seher die Wache betreten hat, werden die Polizisten von biblischen Plagen heimgesucht! - Ein Zeuge beobachtet, wie eine Frau aus ihrem Auto gezerrt und entführt wird. Ist der Täter ein Ex-Häftling, der eine offene Rechnung begleichen will? Den Beamten rennt die Zeit davon. - Ein Erpresser gibt vor, die Ware eines Getränkemarkts vergiftet zu haben. Als der Praktikant des Ladens zusammenbricht, herrscht Alarmstufe Rot!

