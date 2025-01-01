Zum Inhalt springenBarrierefrei
Glitzerbombe entlarvt Straftat

SAT.1Staffel 12Folge 140
45 Min.Ab 12

Eine Frau findet eine alarmierende Drohnachricht und macht sich Sorgen um ihre verschwundene Mitbewohnerin! Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens? - Bei einem Anschlag auf einen Teich wurden zahlreiche Fische getötet! Ist ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser oder stammt der Täter aus der eigenen Familie? - Die Beamten ermitteln in einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Dabei kommen sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.

SAT.1
