Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Baby verstoßen und ausgesetzt?

SAT.1Staffel 12Folge 146vom 04.11.2024
Baby verstoßen und ausgesetzt?

Baby verstoßen und ausgesetzt?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 146: Baby verstoßen und ausgesetzt?

45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Ein ausgesetztes Baby und ein merkwürdiger Vertrag, in dem die Mutter ihr eigenes Baby ihrer Schwester überschreibt, bringen selbst die Beamten an ihre Grenzen. - Eine Frau sorgt sich um ihren Vater, weil dieser erpresst wird. Als die Beamten ermitteln, decken sie die unglaublichen Hintergründe auf. - Eine gefesselte, halbnackte, bewusstlose Frau wird von den Beamten in einem Einfamilienhaus gefunden. Die Ermittlungen führen sie zu einem pikanten Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen