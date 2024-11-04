Baby verstoßen und ausgesetzt?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 146: Baby verstoßen und ausgesetzt?
45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Ein ausgesetztes Baby und ein merkwürdiger Vertrag, in dem die Mutter ihr eigenes Baby ihrer Schwester überschreibt, bringen selbst die Beamten an ihre Grenzen. - Eine Frau sorgt sich um ihren Vater, weil dieser erpresst wird. Als die Beamten ermitteln, decken sie die unglaublichen Hintergründe auf. - Eine gefesselte, halbnackte, bewusstlose Frau wird von den Beamten in einem Einfamilienhaus gefunden. Die Ermittlungen führen sie zu einem pikanten Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1