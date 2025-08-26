Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Allein zu Haus mit Gewalttäter

SAT.1Staffel 12Folge 147vom 26.08.2025
Allein zu Haus mit Gewalttäter

Allein zu Haus mit GewalttäterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 147: Allein zu Haus mit Gewalttäter

44 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Beunruhigendes Video: Eine 17-Jährige wird im eigenen Zuhause festgehalten! - Niedergeschlagen, ausgeraubt und nackt: Ein verkaterter 30-Jähriger weiß nicht, wie ihm geschah. Doch sein nackter Körper birgt noch weitere Geheimnisse. - Hilfeschreie aus Snackautomat! Die Beamten müssen eine Schülerin befreien und sich mit dem verdächtigen Schul-Chaoten herumschlagen - mit ungeahnten Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen