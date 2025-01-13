Fahndungsbild bringt Zwillinge in die BredouilleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 148: Fahndungsbild bringt Zwillinge in die Bredouille
45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Ein Kioskbesitzer hat eine Kundin auf einem Fahndungsplakat erkannt und zerrt sie zur Wache. Doch an der Geschichte mit dem Überfall ist etwas faul. - Manege frei für Intrigen! Die Polizei wird wegen eines misslungenen Messerwurfs gerufen. Hat der geübte Schausteller seine Gehilfin aus Liebesfrust attackiert? - Ein Priester wird am Telefon zur Teufelsaustreibung beordert! Zeitgleich ermitteln die Polizisten das erstaunliche Geheimnis einer Gogo-Tänzerin.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1