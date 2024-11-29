Die Leiden eines MannesJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 17: Die Leiden eines Mannes
44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Ehemann vermisst: Weil eine Ehefrau Ehebetrug wittert, fährt sie zur Arbeitskollegin des Mannes und rastet aus! Ein Mann raubt einer Arzthelferin den Einkaufswagen mitsamt Handtasche. Das Opfer kennt den Dieb nicht - oder vielleicht doch? Eine Redaktionsleiterin wird attackiert und das Büro verwüstet. Dabei wurde Layout und Inhalt zum neuen Magazin komplett gelöscht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1