Auf Streife

Max & Michel

SAT.1Staffel 12Folge 21
Max & Michel

Max & MichelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 21: Max & Michel

45 Min.Ab 12

Eine Schwangere meldet ihren Mann als vermisst. Parallel werden Schüsse auf einem alten Fabrikgelände wahrgenommen. - Ein regungsloser Mann blockiert den Zugang zur Wache. Sein Gesicht ist schwer lädiert. - Schreie aus einem Einfamilienhaus: Ein blutiger Handabdruck an der Scheibe der Terrassentür deutet auf ein Gewaltverbrechen hin! - Ein Jogger meldet an der Zufahrt zu einem Bauernhof ein brennendes Fahrzeug ...

Auf Streife
SAT.1
