Auf Streife
Folge 23: Ich hab ihn umgebracht!
45 Min.Ab 12
Eine 18-Jährige wird unter Schock stehend am Waldrand gefunden. Sie behauptet, dass sie jemanden umgebracht hätte! - Kurz vor dem Gesangswettbewerb der Stieftochter wird der Wagen eines Mannes samt Instrumente in Brand gesetzt! - Seit Tagen wird die Wäsche eines Arztes beschmutzt. Als noch sein Wagen besprüht wird, erstattet er Anzeige. - Eine 20-Jährige findet einen verletzten Monteur in der Küche. Zudem ist die Wohnung komplett verwüstet. Was ist da vor sich gegangen?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1