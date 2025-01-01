Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Reiche lügen nicht?

SAT.1Staffel 12Folge 38
Reiche lügen nicht?

Reiche lügen nicht?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 38: Reiche lügen nicht?

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Mann verletzt in einem Villenviertel von der Streife aufgegriffen wird, tischt er den Beamten eine offensichtliche Lüge auf ... Ein besorgter Nachbar ist sich sicher: In der benachbarten Werkstatt gehen kriminelle Machenschaften vor sich ... Eine Biomarkt-Mitarbeiterin wurde auf dem Weg zur Bank überfallen. Ausgerechnet mit den Wocheneinnahmen ... Ein Passant entreisst dem Angreifer einen Teil des Umschlags entreißen und staunt nicht schlecht.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen