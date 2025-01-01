Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tante Doris

SAT.1Staffel 12Folge 40
Tante Doris

Tante DorisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 40: Tante Doris

45 Min.Ab 12

Auf Fußstreife an einem See machen die Polizisten eine verstörende Entdeckung: Am Ufer steht ein leerer Rollstuhl! - Eine erfolgreiche Gaming-Streamerin bekommt Drohnachrichten und zeitgleich wird in ihre Wohnung eingebrochen! - Eine Mutter meldet ihre 17-jährige Tochter als vermisst. Wenig später finden die Beamten ihren leeren Wagen mit Blut an der Tür. - Die Frau eines Lehrers stellt einen jungen Einbrecher. Bei sich hat er jedoch lediglich erotische Fotos ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen