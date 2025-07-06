Ein gutes ArbeitsklimaJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 47: Ein gutes Arbeitsklima
45 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Ein anonymer Anrufer meldet, dass eine junge Frau zuhause im Homeoffice überfallen wird. Doch woher weiß der Anrufer das? Bedrohte Existenz: Eine Frau sucht ihren schwerkranken Mann. Zuhause fand sie unbezahlte Rechnungen und Mahnungen. Aufgrund der aktuellen Situation sind die meisten Menschen viel mehr zuhause. Auf Fußstreife hören die Polizisten einen Schuss! Ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil bei vielen die Nerven blank liegen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1