Auf Streife

SAT.1Staffel 12Folge 49
Folge 49: Auferstanden von den Zockern

44 Min.Ab 12

Eine Mutter sorgt sich, dass ihr Sohn bei illegalen Online-Zockereien hohe Summen aufs Spiel setzt und sich verschuldet. Als ein Geldeintreiber von dem 19-Jährigen einen Wucherkredit zurückverlangt, holt die Mutter die Vergangenheit ein ... Eine Frau ist wegen einer Hüft-OP bei ihrer Tochter und dem Schwiegersohn eingezogen. Die streitsüchtige Dame liegt schnell mit den Nachbarn im Clinch. Ein Mann schleift seine Ehefrau im sexy Outfit auf die Wache. Er unterstellt ihr Ehebruch.

